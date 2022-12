Trial Indoor de Bordeaux – Grand Prix de France – Championnat du monde Arkea Arena, 7 avril 2023, Floirac.

Trial Indoor de Bordeaux – Grand Prix de France – Championnat du monde Vendredi 7 avril 2023, 20h00 Arkea Arena

Tarifs : à partir de 20 €. Réservation en ligne.

Pour la première fois Bordeaux accueillera une manche du X-Trial FIM World Championship ! handicap moteur mi

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Centre Équestre de la Burthe Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

TRIAL INDOOR DE BORDEAUX

Ce trial International de Bordeaux sera inédit !

Ce sera le Grand Prix de France et la cinquième épreuve du Championnat du Monde 2023, la seule étape du mondial à se dérouler en France ! Avec la présence des meilleurs pilotes mondiaux et un décor unique, c’est le spectacle assuré à ne pas manquer.

C’est un championnat du monde en 8 manches dans 8 villes différentes, 4 pays et 2 continents. C’est beaucoup plus qu’un sport. L’X-Trial est un nouveau concept de spectacle qui permet aux pilotes de se rapprocher de leurs limites. C’est un sport jeune, attractif et dynamique, aussi bien adapté aux spectateurs qu’aux téléspectateurs, avec tous les ingrédients d’une émission passionnante.

Les évènements ont lieu dans des arènes couvertes, comme l’Arena à Bordeaux, permettant aux spectateurs de vivre l’intégralité du spectacle. Des pistes spectaculaires composées d’obstacles exigeants et les compétences des meilleurs pilotes du monde produisent une discipline de haute puissance.

Cet évènement est retransmis dans le monde entier : 115 pays et 690 millions de téléspectateurs. A chaque épreuve, un live d’environ 1 heure est diffusé en direct. Chaque évènement X-Trial comporte 9 participants et 6 zones. Le format de chaque compétition est divisé en 3 parties : le premier tour, le deuxième tour et la Finale.

L’X-Trial est LE SPECTACLE À NE PAS RATER !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:00:00+02:00

2023-04-07T23:00:00+02:00

Stephane Lecointe