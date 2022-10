Louise Attaque Arkea Arena Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Louise Attaque Samedi 25 mars 2023, 20h00 Arkea Arena

Retrouvez Louise Attaque le samedi 25 mars 2023 à l’Arkéa Arena de Bordeaux ! Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Centre Équestre de la Burthe Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine La formule gagnante de Louise Attaque ? Une musique folk-rock originale et immédiate, des textes qui font mouche et un engagement sans faille. Telles sont les clés de leurs succès, qui leur permet de faire des concerts sur les scènes les plus mythiques. Louise Attaque se lancera donc en 2023 dans une tournée de matchs à deux rounds qui fera mordre la poussière au temps qui passe ! Tous les tarifs sont disponibles en ligne sur le site internet de l’Arkéa Arena.

