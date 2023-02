Garospring Arkea Arena, 18 mars 2023, Floirac.

Garospring 18 et 19 mars Arkea Arena

Tarif : 50 €.

Découvrez Garospring à l’Arkéa Arena de Floirac le 18 mars avec au programme un line-up exclusif en avant-première de Garorock !

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Centre Équestre de la Burthe Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le festival GAROROCK investit Arkea Arena à Floirac pour une GAROSPRING PARTY au line-up électro détonant !

De 18h à 3h du matin, enchaînement de live d’artistes majeurs de la scène électro avec : une date unique du trio berlinois de MODERAT et leur nouveau show inédit, VLADIMIR CAUCHEMAR et son nouveau live Anthropology, FEDER qui viendra présenter son nouvel album en live, le patron VITALIC avec son set DISSIDÆNCE qui fête ses 20 ans de carrière, mais aussi la techno mélodique de NTO et la nouvelle figure incontournable de la house contemporaine MARINA TRENCH. Bref, une soirée 5 étoiles pour fêter le printemps !

Cette soirée sera aussi l’occasion de lever un peu plus le voile sur l’édition 2023 de Garorock, mais là on en vous en dit pas plus, il faudra être là !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-19T03:00:00+01:00