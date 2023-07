Kaamelott – Premier Volet Arkéa Arena Bordeaux métropole Floirac, 11 octobre 2023, Floirac.

Kaamelott – Premier Volet Mercredi 11 octobre, 20h00 Arkéa Arena Bordeaux métropole

Ciné-concert

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la Résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne ? Découvrez Kaamelott – Premier Volet, le film d’Alexandre Astier, qui en a également composé et orchestré la bande originale, interprétée en direct par plus de cent musiciens et chanteurs en synchronisation avec la projection du film.

Coproduction Regular, SND Groupe M6, M6 Films, CALT, Dies Irae, Belga Productions, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

En collaboration avec Rain dog productions et Regular

Réservation www.arkeaarena.com

En savoir plus

Arkéa Arena Bordeaux métropole 48-50 Av. Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00