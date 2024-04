ARKAM EXPERIENCE #4 : LAST CHAPTER Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 19 avril 2024.

ARKAM EXPERIENCE #4 : LAST CHAPTER Arkam revient à St So pour clôturer le chapitre Experience. 19 et 20 avril Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T01:00:00+02:00

Après trois premières éditions couronnées de succès, où les patient.es ont dansé sous les kicks puissants distillés par les médecins, envouté.es par nos visuels et notre scénographie, nous sommes proches de la conclusion. Alors venez vous déchaîner dans les méandres de notre asile pour la dernière fois, entre Bass House et Hard Techno, pour enfin connaître la vérité.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4tnRXoV5H »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.