L’équipe de la Villa Gaby a le plaisir de vous annoncer que le groupe ARKADYAN sera présent le soir du 14 juillet pour vous faire découvrir leur 1er album. Composé de 6 personnalités différentes, ce groupe aux multiples horizons passant de thèmes aux grooves puissants et urbains à des compositions soignées sera vous faire voyager dans une ambiance alliant Jazz et musique actuelle. Cocktail et coucher de soleil seront au rendez-vous dans notre établissement offrant une vue mer exceptionnelle sur les hauteurs de la Corniche afin d’accompagner ces musiciens qui se produiront de 19h à minuit. TARIF: 20€ Le lien de réservation: [http://gaby.events.ip-links.net/](http://gaby.events.ip-links.net/)

