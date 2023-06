Ouverture de l’espace muséographique ARIXO ARIXO Loudenvielle, 1 août 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Tous les mardis et jeudis de 15h à 18 h

Salle du patrimoine :

Les Vallées du Louron et de Bareilles possèdent une vingtaine de villages et un nombre important d’églises. Les bornes interactives permettent de les visiter, avec commentaires et photos à l’appui.

* En plus de la maquette de la vallée et des villages, l’on peut y admirer les reproductions de statues et de peintures murales qui décorent les églises, tels « Adam et Eve » » (XVIème siècle) à Anéran ou « le Jugement Dernier » (XVIème siècle) à Vielle Louron.

* Le Théatre italien : A la fin du XIXème siècle, des cadets du Louron revenant d’Espagne par le chemin de Clarabide; évocation des chantiers hydro-électriques au lac de Caillauas..

ARIXO LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday and Thursday from 3 to 6 pm

Heritage room :

The Louron and Bareilles valleys have about twenty villages and a large number of churches. The interactive terminals allow you to visit them, with comments and photos.

* In addition to the model of the valley and the villages, one can admire the reproductions of statues and wall paintings that decorate the churches, such as « Adam and Eve » (16th century) in Anéran or « The Last Judgment » (16th century) in Vielle Louron.

* The Italian Theater : At the end of the XIXth century, cadets of Louron coming back from Spain by the way of Clarabide; evocation of the hydro-electric building sites at the lake of Caillauas.

Todos los martes y jueves de 15.00 a 18.00 horas

Sala del patrimonio :

Los valles de Louron y Bareilles cuentan con una veintena de pueblos y un gran número de iglesias. Los terminales interactivos permiten visitarlos, con comentarios y fotos.

* Además de una maqueta del valle y sus pueblos, podrá admirar reproducciones de las estatuas y murales que decoran las iglesias, como « Adán y Eva » (siglo XVI) en Anéran o « El Juicio Final » (siglo XVI) en Vielle Louron.

* El Teatro Italiano: a finales del siglo XIX, cadetes de Louron que regresaban de España por la carretera de Clarabide; evocación de las obras hidroeléctricas del lago de Caillauas.

Jeden Dienstag und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr

Saal des Kulturerbes :

In den Tälern Louron und Bareilles gibt es rund 20 Dörfer und eine große Anzahl an Kirchen. An interaktiven Terminals können sie besichtigt werden, mit Kommentaren und Fotos zur Unterstützung.

* Neben dem Modell des Tals und der Dörfer kann man auch Reproduktionen von Statuen und Wandmalereien bewundern, die die Kirchen schmücken, wie « Adam und Eva » (16. Jh.) in Anéran oder « Das Jüngste Gericht » (16. Jh.) in Vielle Louron.

* Jahrhunderts, Kadetten aus Louron, die auf dem Clarabide-Weg aus Spanien zurückkehren; Anspielung auf die Wasserkraftwerke am See von Caillauas.

