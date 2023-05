Aristide Barraud, Camille Juthier, Smaïl Kanouté x XULY.Bët, Article 15K Centre Pompidou, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Ce qui est déjà là / Installation / Performance /

Pour Nuit Blanche, le Centre Pompidou invite les Ateliers Médicis

Les Ateliers Médicis et le Centre Pompidou réunissent pour une nuit les créateurs XULI.Bët et Article 15K, le chorégraphe Smaïl Kanouté, la plasticienne Camille Juthier et l’écrivain Aristide Barraud.

Deux défilés de mode pour entrer dans la nuit (XULI.Bët x Smaïl Kanouté, Article 15K), avant que s’ouvre la “chill room”, lieu de repos et de rêve suggéré par les œuvres de l’artiste Camille Juthier. Sur la Piazza, l’artiste et écrivain Aristide Barraud partage en grand une pensée intérieure. Elle apparaît, collée sur les pavés : “Mais je serais qui si j’avais grandi ailleurs ?” L’œuvre ouvre à un protocole participatif, un “grand collage” auquel chacun·e peut contribuer.

Exceptionnellement pour Nuit Blanche, le Centre Pompidou ouvre les portes de ses collections permanentes de 20h à 1h.

En partenariat avec le Centre Pompidou.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

©Natacha Gonzalez