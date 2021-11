Ariol’s show – Marc Boutavant & Emmanuel Guibert avec Bastien Lallemant Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 7 février 2018, Nevers.

Ariol’s show – Marc Boutavant & Emmanuel Guibert avec Bastien Lallemant

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 7 février 2018 à 15:00

Depuis plus de quinze ans, les aventures d’Ariol, le petit âne bleu, réjouissent petits et grands. Élève de CM1, Ariol vit avec ses parents : son père Avoine et sa mère Mule, surnommée Mumule. Ariol a un meilleur copain, le petit cochon Ramono, une amoureuse, Pétula, jolie vache avec des taches de rousseur, et des collections. Il passe ses vacances chez ses grands-parents, Papi Atole et Mami Annette… Et surtout, Ariol a une passion pour « Le Chevalier Cheval », son héros préféré, personnage de bande dessinée créé par Guibole, qui passe toute la semaine sauf le week-end (rediffusion le dimanche !) à la télé sur Canaltoon. Bastien Lallemant se joint à Emmanuel Guibert et Marc Boutavant pour une lecture joyeuse : saynètes, dessins, musique… un festiv-Ariol ! Création Les Correspondances de Manosque / Maison de la poésie – Paris À lire : Ariol, Emmanuel Guibert et Marc Boutavant (ill.), Tomme 1 à 9, Bayard, 2011 à 2017. À écouter : Bastien Lallemant, “La maison haute”, Zamora, 2015. DÉDICACES À LA FIN DU SPECTACLE Un goûter d’inauguration sera ensuite proposé sous la verrière de la médiathèque.

GRATUIT (sur inscription)

Lecture musicale et dessinée à partir de 8 ans

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-07T15:00:00 2018-02-07T16:00:00