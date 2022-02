Ariol, un petit âne comme vous et moi Hôtel de Ville de Sèvres, 3 mars 2022, Sèvres.

Ariol, un petit âne comme vous et moi

du jeudi 3 mars au samedi 2 avril à Hôtel de Ville de Sèvres

L‘exposition présente des planches d’albums avec des présentations de personnages, des lithographies, un « jeu de l’oie géant » ainsi qu’un film d’animation sur l´évolution d’Ariol et ses compères et sur le processus de travail de ses créateurs. Depuis plus de quinze ans, les aventures d’Ariol, le petit âne bleu, réjouissent petits et grands. élève de cm1, Ariol vit avec ses parents : son père Avoine et sa mère Mule, surnommée Mumule. Ariol a un meilleur copain, un petit cochon pas très poli, Ramono, une amoureuse, Pétula, jolie vache avec des tâches de rousseur. Il passe ses vacances chez ses grands-parents, Papi Atole et Mami Annette… Monsieur Le Blount, un grand chien sévère mais juste, est son instituteur. Et surtout, Ariol a une passion pour « Le Chevalier Cheval », son héros préféré, personnage de bande dessinée créé par Guibole. Bref, Ariol est exactement comme vous et moi. Vernissage et dédicace ———————- Avec les auteurs le **vendredi 11 mars** à 18h30 en partenariat avec Bayard éditions et la librairie Anagramme [Dans le cadre du Mois de l’illustration 2022](https://www.sevres.fr/actualites/mois-de-lillustration-2022/)

Entrée libre

L‘exposition présente des planches d’albums avec des présentations de personnages, des lithographies, un « jeu de l’oie géant » ainsi qu’un film d’animation…

Hôtel de Ville de Sèvres 54 Grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T08:30:00 2022-03-03T12:30:00;2022-03-03T13:30:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T08:30:00 2022-03-04T12:30:00;2022-03-05T08:30:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-07T08:30:00 2022-03-07T12:30:00;2022-03-07T13:30:00 2022-03-07T17:30:00;2022-03-08T12:00:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T08:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T08:30:00 2022-03-10T12:30:00;2022-03-10T13:30:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T08:30:00 2022-03-11T12:30:00;2022-03-12T08:30:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-14T08:30:00 2022-03-14T12:30:00;2022-03-14T13:30:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T12:00:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T08:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T08:30:00 2022-03-17T12:30:00;2022-03-17T13:30:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T08:30:00 2022-03-18T12:30:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T12:30:00;2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T12:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T12:30:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-28T08:30:00 2022-03-28T12:30:00;2022-03-28T13:30:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T12:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T08:30:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T08:30:00 2022-03-31T12:30:00;2022-03-31T13:30:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T08:30:00 2022-04-01T12:30:00;2022-04-02T08:30:00 2022-04-02T12:00:00