Paris Jardin 21 île de France, Paris Arijana Green Market, un marché dédié à l’écologie Jardin 21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Arijana Green Market, un marché dédié à l’écologie Jardin 21, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 3 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 11h30 à 20h

gratuit

Le Jardin21, la friche verdoyante du 19ème arrondissement de Paris, accueille samedi 2 et dimanche 3 octobre le marché Arijana Green Market, Pendant deux jours, venez profiter du cadre verdoyant du Jardin21 avec ce marché dédié à l’écologie et aux nouveaux modes de consommation. Au programme : stands de créateurs, expos, ateliers & des conférences. Et voici le programme des deux jours : ❐ EXPOSITION 11h30 – 19h : BROWNCOFFEEMOKA (multidisciplinary artist / creative consultant) : illustration, sculpture & Textile www.instagram.com/browncoffeemoka / www.browncoffeemoka.com/gallery ❐ MARCHÉ ~ KA.JI.JI | www.ka-ji-ji.com ~ Lilately | www.instagram.com/lilately ~ Le Petit Dakarois | www.lepetitdakarois.com ~ De Carton et d’Etoiles | www.decartonetdetoiles.fr ~ ÉAL | www.instagram.com/eal.studio ~ Mijane | www.instagram.com/mijane_officiel ~ Atelier Flow Créative | www.instagram.com/atelierflowcreative ~ Les Ateliers de la Dhuys | www.instagram.com/ateliersdhuys ~ filomen_oh | www.instagram.com/filomen_oh ❐ DEGUSTATION & VENTE Tyk-affinage produit de son laboratoire en Bretagne, des préparations 100% végétale, ayant des matières premières biologiques et minimisant ses déchets au maximum. ❐ CONFÉRENCES ~ AVF (Association végétarienne de France) ~ VEF (V Entrepreneur France) ~ EATIC (Service de livraison de repas) ~ nota_climat (L’action des marques décryptée) ❐ MASSAGES Les Nomad’s seront présents tout le weekend pour vous proposer des massages. Sur donation. Événements -> Brocante / Marché Jardin 21 Parc de la Vilette, 2A rue Ella Fitzgerald Paris 75019

7 : Porte de la Villette (729m) 5 : Hoche (786m)

Contact : https://www.facebook.com/events/402302887984738 Événements -> Brocante / Marché Paris nature;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T11:30:00+02:00_2021-10-02T20:00:00+02:00;2021-10-03T11:30:00+02:00_2021-10-03T20:00:00+02:00

Arijana

