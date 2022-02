arias baroques église Saint Marceau, 22 février 2019, Orléans.

église Saint Marceau, le vendredi 22 février 2019 à 20:30

Un voyage musical dans le temps ! Les Castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe siècle par la pureté et la limpidité de leur timbre de voix. Peu d’artistes sont aujourd’hui capables de vous envouter comme un « Farinelli » si ce n’est Mathieu Salama, ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si particulière, si différente et aux inflexions parfois enfantines voire étranges; il va faire revivre le répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra, composés pour les grands castrats par Haendel, Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach ou Purcell. Un hommage aux castrats et à l’âge d’or de ces voix disparues. Rendez-vous pour des concerts inoubliables ! Au programme Caccini, Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Bach, Purcell… **Distribution :** * Contre-ténor Sopraniste : Mathieu Salama * Viole de Gambe : Geneviève l’Hostis / Bruno Angé * Violon : Solenne Turquet / Cyril Lacheze * Clavecin : Ghislaine Gignoux, Gildas Guillon, Nicolas Mackowiak « Le Parisien » _Mathieu Salama est un sopraniste. En France, ils ne sont qu’une poignée avec cette voix. « Paris notre-dame » Lorsque la voix de Mathieu Salama s’élève, pure et cristalline, on est immédiatement transporté plusieurs siècles en arrière. Le voyage dans le temps débute alors_. « La terrasse » _Mathieu Salama, revendique justement cette « voix différente » dont il cherche à exprimer toute la puissance d’émotion._ « Forum Opéra » _Dans la désormais grande famille des contre-ténors, Mathieu Salama occupe une place à part._ « Ouest France » _Cet artiste érudit a présenté ce que sont les voix de tête, comme lui, contre-ténor. Mathieu Salama un moment trop rare ! Une voix inoubliable._ « Cadences » _La fortune sourit aux audacieux, et nul doute qu’il en fallut de l’audace à Mathieu Salama_ « Le Telegramme » _Une voix si particulière, rare et envoûtante._ Lien : [https://www.youtube.com/watch?v=SyN9fIX72Ho](https://www.youtube.com/watch?v=SyN9fIX72Ho) billetterie : (url) [http://www.mathieusalama.com/concerts](http://www.mathieusalama.com/concerts)

16 euro

Mathieu Salama contre-ténor accompagné par un ensemble de musique de chambre

église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans Loiret



