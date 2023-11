Arias Baroques « Airs pour Farinelli » par Mathieu Salama Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Arias Baroques « Airs pour Farinelli » par Mathieu Salama Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie Paris, 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant 25€ Récital exceptionnel autour des plus grands compositeurs de musique Baroque. Un délicieux voyage musical hors du temps dans une atmosphère intimiste. Les Castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe siècle par la pureté et la limpidité de leur timbre de voix. Peu d’artistes sont aujourd’hui capables de vous envoûter comme un » Farinelli » si ce n’est Mathieu Salama, ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si particulière, si différente et aux inflexions parfois enfantines voire étranges ; il va faire revivre le répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra, composés pour les grands castrats par Haendel, Caccini, Vivaldi, Caldara, Porpora, mais aussi Bach ou Purcell. Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 195 Rue du Temple 75003 Paris Contact : https://www.crescendoparis.com/evenements +33611682295 contact@crescendo-art.com www.mathieusalama.com

Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 195 Rue du Temple 75003 Paris

