Paris

ARIAS BAROQUES AIRS POUR FARINELLI Église Sainte-Élisabeth de Hongrie, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 16h à 17h30

Le samedi 13 novembre 2021

de 16h à 17h30

Le samedi 11 décembre 2021

de 16h à 17h30

Le samedi 8 janvier 2022

de 16h à 17h30

Le samedi 12 février 2022

de 16h à 17h30

Le samedi 12 mars 2022

de 16h à 17h30

Le samedi 9 avril 2022

de 16h à 17h30

Le samedi 14 mai 2022

de 16h à 17h30

Le samedi 11 juin 2022

de 16h à 17h30

payant

Un moment magique avec la voix des anges dans l’écrin de ce lieu spirituel Baroque. Un timbre de voix rare et envoûtant pour une soirée de plénitude. Au programme : Vivaldi, Handel, Bach, Purcell…Un hommage aux castrats et à l’age d’or de ces voix disparues. Accompagné par un ensemble de musique de chambre, violons, viole de gambe, clavecin, harpe. Concerts -> Classique Église Sainte-Élisabeth de Hongrie 195 Rue du Temple Paris 75003

3 : Temple (51m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (278m)

Contact :Église Sainte-Élisabeth de Hongrie 0000000 https://www.mathieusalama.com/ https://www.facebook.com/mathieu.salama/ Concerts -> Classique Musique

Date complète :

Lieu Église Sainte-Élisabeth de Hongrie Adresse 195 Rue du Temple Ville Paris