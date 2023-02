ARIANNE LA GRANGE DE LA FERME DES JEUX, 30 mars 2023, VAUX LE PENIL.

MAIRIE DE VAUX LE PENIL (L-R-20-11405 & L-R-20-11399) PRESENTE : ce concert. Arianne Jeudi 30 mars 2023 La Ferme des Jeux – Grange Vaux-le-Pénil La pièce est une écriture personnelle librement inspirée du mythe d’Ariane ainsi que des destins tout aussi mythiques, voire tragiques, des chanteuses à succès de la culture pop-rock. « Rock star à la célébrité aussi fulgurante qu’inédite, la chanteuse Arianne est l’invitée de l’émission « Écoute Olga », réservée aux artistes de renommée mondiale, aux destins hors du commun. Pendant cet entretien, elle revit ses débuts, ses premiers pas derrière un micro et ceux, sur scène, devant des milliers de personne, accompagnée de son précieux groupe. En faisant revenir Arianne sur sa dernière tournée, la présentatrice Olga tente de lever le voile sur l’accident qui a coûté la vie à Ulysse, son guitariste, survenu lors du dernier concert du groupe et sur les évènements cruciaux qui ont conduit à ce dernier. Progressivement, le talk-show se transforme en une étrange séance de psychanalyse qui glisse, elle aussi peu à peu, vers l’interrogatoire et l’enquête. Cette pièce est une traversée collective et musicale de la vie d’une artiste d’aujourd’hui, avant tout femme, avec ses failles et ses forces, embrassant une terrible lutte contre ses gouffres qu’elle combat en chantant.» Mise en scène et écriture : Thomas Gendronneau Avec : Basile Alaïmalaïs, Chloé Astor, Lucas Gonzalez, Sébastien Gorski, Anthony Falkowsky, Laurianne Mitchell et Morgane Real Assistanat à la mise en scène : Amandine Scotto Dramaturgie : Marie Thiébaut Scénographie : Camila El Adrham Création lumières : Quentin Maudet Création sonore : Colombine Jacquemont Création vidéo : Basile Alaïmalaïs Création décors : Eric Gendronneau Avec le soutien de: L’Étable, Compagnie des Petits Champs, résidence de création La Maison Dans La Vallée à Avon Accès handicapés (Contacter la salle), ouverture des portes 45 mn avant la séance, parking gratuit, restaurant sur le site.Accès personnes à mobilité réduite : 01 64 71 91 28

