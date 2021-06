ARIANNA Opéra de Massy, 18 février 2022-18 février 2022, Massy.

ARIANNA

Opéra de Massy, le vendredi 18 février 2022 à 20:00

Seul subsiste un vestige musical, le Lamento d’Arianna, appel déchirant de l’héroïne à Thésée qui vient de l’abandonner sur une île déserte. Comment retrouver le fil de l’histoire et les événements qui la ponctuent ? Comment témoigner des états que traverse Ariane ? Parvient-elle, sur cette île mythique, à surmonter l’abandon absolu ? À partir de cette œuvre énigmatique, l’auteur Milan Otal, le metteur en scène Ismaël Tifouche Nieto, la chorégraphe et interprète Joana Schweizer et le compositeur Vincent Trollet déploient une enquête sensible et vertigineuse, et conçoivent un spectacle musical qui questionne autant le sens de l’acte de création que notre rapport au passé, au vertige, à l’isolement.Ariane est envoyée en orbite et son chant côtoie pour la première fois le témoignage de Valentina Terechkova, première femme à s’être rendue dans l’espace et unique femme à avoir été confrontée seule au vide spatial.

Tarifs: de 12€ à 21€

En 1608, Monteverdi compose le deuxième opéra de l’histoire, L’Arianna qui disparaîtra dans un incendie.

