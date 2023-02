ARIANE ROY LE GROOM – GROOM, 1 juin 2023, LYON.

ARIANE ROY LE GROOM – GROOM. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 20:00 (2023-05-31 au ). Tarif : 12.5 à 12.5 euros.

Pièce identité obligatoire pour entrer Les moins de 16 ans doivent être accompagnés par parent ou tuteur LE BAZAR présente : ce concert. Ariane Roy est une jeune autrice-compositrice-interprète de la ville de Québec. Elle s’éclate avec des mélodies pop alternative décomplexées, portées par la richesse d’une plume et d’une voix d’une étonnante maturité. Sacrée Révélation Radio-Canada 2021-2022, elle mise sur les contrastes et la spontanéité autant dans ses chansons que sur les planches. Dotée d’un naturel désarmant et rafraîchissant derrière sa guitare, elle promet d’en mettre plein la vue, entourée de ses quatre musiciens, avec son spectacle medium plaisir, mis en scène par l’artiste LUMIÈRE. En mars 2020, l’artiste fait paraître son premier EP, AVALANCHE (n.f.), de façon indépendante, et récolte une nomination dans la catégorie EP Pop au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ). En octobre 2020, la finaliste aux Francouvertes 2020 dévoile la chanson, Ta main, accompagnée d’un premier vidéoclip, réalisé par Adrian Villagomez, qui lui vaut le prix du Jury lors du premier tournoi des clips des Rendez-vous Québec Cinéma et sa première nomination au Gala de l’ADISQ et au Prix JUNO dans la catégorie Vidéoclip de l’année. Cette chanson et la pièce Ce n’est pas de la chance lui permettent d’être finaliste pour le Prix de la chanson SOCAN deux années consécutives. En 2021, elle remporte le prix Slaight Music pour un auteur-compositeur en émergence du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Son premier album officiel, medium plaisir, est sorti le 11 février 2022 sur l’étiquette La maison fauve.

LE GROOM – GROOM LYON 6 Rue Roger Violi Rhne

