Église Saint-Eustache, le jeudi 23 septembre à 19:30

Découverte en France, notamment pour sa reprise du titre « Ma bonne étoile » de M, [Ariane Moffatt](https://www.arianemoffatt.com/) figure, depuis ces 20 dernières années, parmi les têtes de proue de la scène musicale québécoise. Elle vient présenter son nouvel album, _Incarnat_, renouant de belle manière avec le public français. Ce concert unique est présenté dans le cadre de _Spriritus Sancti_, nouvelle série de concerts organisés par Super ! dans la nef principale de l’église Saint-Eustache. Ouverture des portes à partir de 19h30. [Super!](https://www.supermonamour.com/) [3C](https://www.facebook.com/3Cbooking/) [Simone Records](https://www.arianemoffatt.com/nouvelles/)

25,76 €

Piano solo à l'église Saint-Eustache
Église Saint-Eustache
2, impasse Saint-Eustache 75001 Paris

2021-09-23T19:30:00 2021-09-23T22:00:00

