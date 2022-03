Ariane Loze, Notre banquet Théâtre du CWB|Paris, 8 avril 2022, Paris.

Cette programmation s’inscrit dans un focus consacré à Ariane Loze, en collaboration avec les Soirées Nomades de la Fondation Cartier qui accueille le 28 mars la performance « Bonheur Entrepreneur »

Si Ariane Loze a toujours joué tous les personnages de ses vidéos, échafaudant des discussions entre de multiples versions d’une même personne, elle propose le temps d’une soirée d’inviter le public à reprendre les rôles. En effet chacun de nous étant créateur de son identité multiple, fluide, joyeusement contradictoire, le travail d’observation et d’écriture faits par Ariane Loze dans ses vidéos offre une vision de l’identité comme vecteur d’une humanité partagée. Les textes de ses vidéos sont la matière, le public les acteurs. Notre Banquet met en scène 12 personnages interprétés par des membres du public invités sur scène. Interrogeant la sociabilité digitale et les formes qu’elle peut prendre, c’est autour d’une longue table de banquet et non plus derrière leurs écrans que les protagonistes se parlent, se ghostent, se likent, se matchent et se swipent. L’amour au temps des intimités froides.

Ariane Loze, réalisatrice, camérawoman, metteuse en scène sera l’hôte de cette soirée. Et que les plus timides soient rassurés : si personne ne se lance, Ariane Loze jouera tous les personnages à elle toute seule.

En amont du Banquet, Ariane Loze proposera, en salle de cinéma, une sélection de films de son répertoire.

L’Ordre intérieur

2015 | HD Video, projection with sound | 11’05”

Mainstream

2019 | HD video projection with sound, color | 19’26”

Kolumba

2020 | HD video projection, sound, color | 13’36”

Avec le soutien de la Collection Fondation Kanal – Pompidou, Bruxelles.

Théâtre du CWB|Paris 46 rue Quincampoix Paris 75004

