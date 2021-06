Ariane Ascaride : Paris retrouvée Médiathèque Françoise Sagan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

La médiathèque Françoise Sagan vous invite à une lecture exceptionnelle avec Ariane Ascaride, qui célèbrera Paris par le texte.

Ariane Ascaride convie quatre comédiennes – Pauline Caupenne, Chloé Réjon, Océane Mozas, Délia Espinat-Dief et une chanteuse Annick Cisaruk – pour célébrer Paris par le texte. Leurs voix feront sonner les mots de nos poètes sur la capitale, les mots d’autrices de la Commune, et évoqueront le sentiment, amoureux, indissociable de cette ville inspirante.

Elles sont accompagnées de l’accordéoniste David Venitucci.

Louis Aragon, Pablo Neruda, Elsa Triolet, Charles Trenet, Léo Ferré, ou encore Yves Montand, constituent une partie de ce programme de choix que nous offrent ces comédiennes impatientes de jouer à nouveau en public.

« Paris c’est la ville de mes balades interminables et solitaires, sous le soleil de mai, de mes arrêts fascinés sur un pont de Paris et regarder les autres en enfilade enjamber la Seine, cela reste toujours pour moi un enchantement. (…). Je veux croire que les enfants d’aujourd’hui privés des guignols, de spectacles et de cirques vont pouvoir retrouver, assis sur un des rares bancs publics qui reste, le plaisir de regarder passer les gens et peut-être s’arrêter devant les kiosques à musique et entendre des voix leur parler de leur ville. (…). Nous décidons aujourd’hui de prêter nos voix à ceux qui l’ont si bien célébrée, avec humilité. Mais avant tout pour dire à Paris qu’elle n’est pas seule dans sa résistance, nous sommes là et mettons nos pas les uns dans les autres, voix à l’unisson pour faire résonner la musique de ses artères ». (Ariane Ascaride)

