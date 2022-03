ARIANE À NAXOS Montpellier, 10 avril 2022, Montpellier.

2022-04-10 19:00:00 – 2022-04-10 22:00:00

Montpellier Hérault

EUR 10 50 Ne manquez pas l’opéra “Ariane à Naxos ” à l’Opéra Comédie !

Troisième ouvrage lyrique et jubilatoire “enfant préféré” du formidable tandem Hofmannsthal – Strauss, Ariadne auf Naxos débute par une parodie de répétition d’un opera seria dans le théâtre privé d’un riche bourgeois de Vienne. Cet habile théâtre dans le théâtre permet au librettiste de greffer commedia dell’arte et mythologie grecque, pendant que le compositeur, un brin provocateur, renoue en douce avec l’opéra mozartien.

On n’avait jamais vu pareille synthèse entre chant virtuose, texte parlé, danse et pantomime si brillamment portée à la scène !

D’une irrésistible drôlerie en forme de chausse-trapes, la musique de Strauss permet la métamorphose des protagonistes – le Compositeur, Zerbinette, Bacchus, Ariane – aux époques les plus diverses. Amoureux de l’art lyrique à la débordante fantaisie, Michel Fau règle la mise en scène et Christian Arming la direction musicale de cette Ariane à la verve tragi-comique où le divertissement fantasque est roi.

Durée : 3h avec entracte

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/ariane-a-naxos

