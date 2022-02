Ariane à Naxos Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Ariane à Naxos Hôtel de Gaillard d'Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-11 19:30:00 19:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 5 Issu de la collaboration de Richard Strauss avec le poète Hugo von Hofmannsthal, l’opéra Ariane à Naxos, dans sa seconde version, a été créé en 1916. La singularité de cette œuvre est de se présenter comme un diptyque. Le prologue, d’une quarantaine de minutes, fait entrer dans les coulisses, très animées, de la représentation de l’opéra qui doit être joué ensuite, Ariane à Naxos.



L’histoire d’Ariane, livrée à ses plaintes après son abandon sur l’île par Thésée, est réinterprétée par les deux créateurs selon le scénario d’une métamorphose, initiée par la naissance de son nouvel amour pour le dieu Bacchus. Une troupe d’acteurs de la commedia dell’arte, autour de la légère et vive Zerbinette, apporte un contrepoint comique à la tragédie de l’héroïne. Ariane à Naxos de Richard Strauss par Marcel Ditche. Beaucoup des opéras de Richard Strauss peuvent être considérés, par le sujet des livrets, comme des variations sur la métamorphose. amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/ Issu de la collaboration de Richard Strauss avec le poète Hugo von Hofmannsthal, l’opéra Ariane à Naxos, dans sa seconde version, a été créé en 1916. La singularité de cette œuvre est de se présenter comme un diptyque. Le prologue, d’une quarantaine de minutes, fait entrer dans les coulisses, très animées, de la représentation de l’opéra qui doit être joué ensuite, Ariane à Naxos.



