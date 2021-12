Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Aria Voce : Lili Boulanger et Max Reger – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aria Voce : Lili Boulanger et Max Reger – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 13 janvier 2022, Rezé. 2022-01-13

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique contemporaine.Le chœur de chambre Aria Voce dresse un portrait croisé de la compositrice française Lili Boulanger et de son contemporain allemand Max Reger, dont les compositions colorées tranchent avec la période qui les a vues naître.Sans se connaître, Lili Boulanger (1893-1918) et Max Reger (1873-1916) ont partagé les tourments d’une époque qui, au tournant du siècle, verrait bientôt éclater la première guerre mondiale. Malgré le vacarme qui les entoure, leur musique fait figure d’exception dans le paysage musical de l’époque, chacun trouvant refuge dans des esthétiques intenses marquées par la couleur, l’harmonie et la poésie. Réputé pour son mauvais caractère, Max Reger mène une carrière chaotique. Lili Boulanger nous bouleverse par son talent, anéanti par une mort survenue bien trop tôt. Leurs vies furent très différentes mais leurs œuvres respectives se retrouvent et dialoguent au sein d’un programme en forme de portrait croisé. Étienne Ferchaud et le chœur de chambre Aria Voce nous invitent à découvrir des pages de musique somptueuses, évoquant des paysages colorés, la guerre, la solitude, la nuit, l’émerveillement. Des clairières dans le ciel. Chœur de chambre Aria VoceDirection musicale : Étienne FerchaudBaryton : Ronan AiraultPiano :Thibault Maignan Durée : 1h15 Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes