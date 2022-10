ARIA DA CAPO

2023-01-05 – 2023-01-06 Ne manquez pas Aria da Capo les 5 et 6 janvier 2023 au Théâtre des 13 vents Ils n’ont pas vingt ans, et depuis l’enfance l’un joue du basson, l’une chante et joue du piano, un autre du trombone, un autre du violon. Ils fument aussi des joints, disent l’adolescence, le sexe, se griment en vieillards pour mieux faire exploser un cliché, un ballon plein de confettis, ou un piano, à coup de barre de fer. Dans leur chambre ils s’étendent, dans la solitude de l’art ou la bêtise de groupe, se jouent des parents et des icônes et nourrissent secrètement leur passion. Séverine Chavrier les observe, les écoute, orchestre une subtile ode musicale à la jeunesse et à la vocation. Ne manquez pas Aria da Capo les 5 et 6 janvier 2023 au Théâtre des 13 vents +33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/aria-da-capo/ dernière mise à jour : 2022-10-17 par

