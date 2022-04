Arguments Marseille 2e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Musée des Civilisations d'Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

11 juin 2022

De Olivier Zabat (France, 2019, 1h48) VOSTFR



Ron et Karen accueillent chez eux une communauté de personnes qui entendent des « voix » commentant, chaque jour, leurs pensées et actions. Tous débattent de l’impact qu’elles ont sur leur vie et leur identité sociale, ainsi que des négociations à engager avec elles pour en faire des cohabitantes plus que des intruses. Ceci introduit une dialectique originale sur la différence, la stigmatisation et l’indépendance, et montre comment les singularités individuelles peuvent former un corps politique. Pour le film, la « folie » n’est pas déconnexion de la réalité, mais plutôt conscience aiguë de celle-ci.

Prix Mario Ruspoli 2020



Olivier Zabat est un artiste contemporain et réalisateur de films documentaires né en 1965. Il allie recherche cinématographique, exploration humaine, et réflexion sur les modes de transmission du réel. En France, au Kosovo, en Finlande, en Thaïlande ou au Brésil, il s’intéresse à des individus, à des groupes à la marge de la société ou se trouvant dans des situations de crise, de handicap, de danger, pour en dévoiler le pouvoir de résistance, d’indépendance, de résilience, de créativité. Il révèle ainsi la puissance des capacités humaines d’adaptation.

