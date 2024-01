Argot et politique au 19e siècle : la Gazette de Java Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

La Gazette de Java, exclusivement rédigée en javanais, est un journal satirique qui n’hésite pas à railler les puissants et à combattre le Second Empire. Son initiateur, le jeune journaliste Victor Noir, fut assassiné en 1870 par Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin de Napoléon III. S’ensuivirent une vague d’indignation et des funérailles dans un climat insurrectionnel.

La Gazette de Java n’a connu qu’un

seul numéro en 1868, consultable à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville. La clé du

javanais, argot largement parlé dans le Paris de l’époque, est de placer les

lettres AV devant chaque voyelle (ex : police : PAVOLAVICAVE). Quelle

est son origine et dans quels milieux fut-il employé ? Son utilisation eut-elle pour but d’éviter la censure ?

Interviendra lors de cette

conférence Hugues Galli, Maître de conférences en

linguistique française à l’Université de Bourgogne.

Dessin de Bénassit Gazette de Java