> Début des différentes animations avec un retour au XVIIIe siècle : découverte du campement militaire français et de la vie civile de l’époque, marché paysan, défilés de troupes et escarmouches dans le village de Valmy. En fin de soirée, feu d’artifice tiré au pied du Moulin, comme au XVIIIe siècle avec en prime feu républicain bleu blanc rouge ! Le dimanche 21 août 2022

> Grand défilé des soldats Français, Prussiens et Autrichiens qui traverseront le village de Valmy à 14h30 pour se rendre sur le site de la bataille, habillés en costumes d’époque de 1792. Après ce défilé, la reconstitution commence: place à la bataille ! Les révolutionnaires Français, sous le commandement du Général KELLERMAN, feront face aux soldats Prussiens avec à sa tête le Duc de BRUNSWICK. Nous recrutons actuellement des figurants prussiens n’hésitez pas à nous contacter ! http://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/15519/benevolat-pays-dargonne-marne-valmy Valmy

