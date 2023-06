Balade vigneronne au Domaine Tardieu Ferrand Argilliers, 13 juillet 2023, Argilliers.

Argilliers,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Le Domaine Tardieu Ferrand ce sont 2 natifs du Gard, animés par la même passion et la volonté de vinifier des vins de qualité..

2023-07-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Argilliers 30210 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the winery and taste wine and local produce.

Domaine Tardieu Ferrand is the brainchild of 2 Gard natives, driven by the same passion and desire to make quality wines.

Pasee por las viñas, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

El Domaine Tardieu Ferrand está formado por 2 nativos del Gard que comparten la pasión por elaborar vinos de calidad.

Wanderung durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Die Domaine Tardieu Ferrand sind zwei gebürtige Gardaner, die von derselben Leidenschaft und dem Willen, Qualitätsweine zu vinifizieren, angetrieben werden.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard