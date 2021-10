Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault, Saint-Jean-de-Fos ARGILEUM – STAGES DE TOURNAGE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos Hérault Argileum propose des stages de tournage. Encadrés par un potier professionnel, découvrez durant 2 jours les techniques liées à la pratique du tournage. Les stages se déroulent les week-end, le samedi et le dimanche de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30. – le 25 & 26 septembre

– le 16 & 17 octobre

– le 20 & 21 novembre

– le 11 & 12 décembre Accessible uniquement aux adultes à partir de 16 ans.

Réservation obligatoire sur notre billetterie en ligne.

