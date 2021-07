Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault, Saint-Jean-de-Fos ARGILEUM – ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

ARGILEUM – ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Jean-de-Fos. ARGILEUM – ATELIER DE MODELAGE 2021-07-07 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-31

Saint-Jean-de-Fos Hérault 9 9 EUR Argileum propose des ateliers de modelage durant tout l’été. Grâce aux ateliers de modelage, apprenez à façonner de petits objets en terre et laissez parler votre imagination. Trois jours par semaine, le potier animateur propose des ateliers sur différentes thématiques pour apprendre à réaliser un objet.

A 10h30 pour une durée de 2h. Dès 5 ans. Présence d’un adulte participant et payant à l’atelier est demandé pour toutes les inscriptions d’un enfant de 5 à 10 ans inclus. – Cadran solaire : tous les mardis, à partir du 13 juillet jusqu’au 31 août

– Vase graphique : tous les mercredis à partir du 7 juillet jusqu’au 25 août

– Lanterne d’extérieur : tous les jeudis à partir du 9 juillet jusqu’au 26 août Tarif : 11€/adultes – 9€/enfant et réduit.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Informations : Argileum 04 67 56 41 96 Argileum propose des ateliers de modelage durant tout l’été. Tarif : 11€/adultes – 9€/enfant et réduit.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Informations : Argileum 04 67 56 41 96 +33 4 67 56 41 96 Argileum propose des ateliers de modelage durant tout l’été. Grâce aux ateliers de modelage, apprenez à façonner de petits objets en terre et laissez parler votre imagination. Trois jours par semaine, le potier animateur propose des ateliers sur différentes thématiques pour apprendre à réaliser un objet.

A 10h30 pour une durée de 2h. Dès 5 ans. Présence d’un adulte participant et payant à l’atelier est demandé pour toutes les inscriptions d’un enfant de 5 à 10 ans inclus. – Cadran solaire : tous les mardis, à partir du 13 juillet jusqu’au 31 août

– Vase graphique : tous les mercredis à partir du 7 juillet jusqu’au 25 août

– Lanterne d’extérieur : tous les jeudis à partir du 9 juillet jusqu’au 26 août Tarif : 11€/adultes – 9€/enfant et réduit.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Informations : Argileum 04 67 56 41 96 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-de-Fos Adresse Ville Saint-Jean-de-Fos lieuville 43.70231#3.55157