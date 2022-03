Argileak chante le Pays Basque Saint-Vincent-de-Tyrosse, 27 mai 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Sous la direction d’ Isabelle Ainciart, professeure de chant et cheffe de chœur, notre chœur d’hommes à quatre voix se produit en concerts, animations, ou à l’occasion de cérémonies religieuses aux quatre coins de France.

Le répertoire se compose, bien sûr, des grands classiques du chant basque profane et religieux. De plus, nous sommes très attachés à notre culture et la voulons vivante ; ainsi nous cherchons en permanence à enrichir nos prestations en nous appropriant de nouvelles œuvres venant d’horizons divers. Nous sommes aussi soucieux d’apporter une touche d’originalité à nos spectacles, notamment par une présentation des morceaux qui évoquent largement la vie et l’histoire du peuple Basque.

Parce que nous aimons la fête et que les animations sont une part importante de notre activité, nous n’avons pas hésité à nous entourer d’instruments, accordéon, guitares et txistus,

Argileak choeur d’hommes du Pays Basque, de retour à Saint-Vincent de Tyrosse

+33 6 22 17 03 27

