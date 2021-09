Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Argile – sortie d’album Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mercredi 10 novembre à 21:00

### Concert **Lakhdar Hanou** « Ramener quelques autres vérités au féminin et faire résonner l’essence de l’argile dont nous sommes pétris » : voici comment l’artiste décrivait ce projet à sa création en 2018. Trois ans après, le joueur d’oud revisite cette matière musicale faite de messages humanistes ancestraux qu’il puise dans le récit des déesses… Pour cette reprise de création, il collabore avec le violoncelliste Auguste Harlé, la chanteuse irakienne Suzanne Abdalhadi et la pianiste palestinienne Mira Abualzulof, bâtisseuse de ponts entre les musiques orientales et occidentales. **Oud, direction artistique et composition** Lakhdar Hanou **Chant & percussions** Suzanne Abdalhadi **Piano** Mira Abualzulof **Violoncelle** Auguste Harlé

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France

2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T22:59:00

