Argile, le projet de musique orientale classique par Lakhdar Hanou. Dans ARGILE, Lakhdar HANOU se tourne vers les récits de l’époque Mésopotamienne. Avec la complicité de son oud – conteur des orients – il trace un scénario autour des prêtresses héritières de ces mythes qui font vibrer les voix du passé. Créé à partir des textes chantés du poète syrien Adonis et des premiers récits mythologiques inscrits sur des tablettes d’argile, ARGILE fait écho à notre Babylone moderne. Cette musique narrative devient un prétexte pour composer des thèmes sur le premier des déluges en forme de requiem oriental, des rythmes enjoués et des improvisations pour escorter l’épopée de Gilgamesh. Il ne fallait pas moins d’un ensemble acoustique avec accordéon, chants, percussions, nay et violoncelle pour faire vibrer des mélodies envoûtantes aux sonorités classiques occidentales-orientales. La déesse Ishtar conquiert à nouveau ses lettres de noblesse grâce à la dévotion, à la transe d’une danse. Une création sommée de ramener quelques vérités aux féminins, de faire résonner l’essence d’argile dont nous sommes tous pétris. Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/evenement/argile/

