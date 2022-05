Présentation de projet: FILLE OU GARCON ? Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

Présentation de projet: FILLE OU GARCON ? Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné –, 25 janvier 2021 11:45, Argentré-du-Plessis. Lundi 25 janvier 2021, 11h45 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-25-et-26-janvier-1610992854 A+ dans le bus / présentation de projet / Marion Rouxin / Chanson jeune public Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – Boulevard Sévigné 35370 Argentré du Plessis 35370 Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine lundi 25 janvier 2021 – 11h45 à 12h15

Détails Heure : 11:45 - 12:15 Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné - Adresse Boulevard Sévigné 35370 Argentré du Plessis Ville Argentré-du-Plessis lieuville Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné - Argentré-du-Plessis Departement Ille-et-Vilaine

Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné - Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentre-du-plessis/

Présentation de projet: FILLE OU GARCON ? Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – 2021-01-25 was last modified: by Présentation de projet: FILLE OU GARCON ? Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné - 25 janvier 2021 11:45 Argentré-du-Plessis Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné - Argentré-du-Plessis

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine