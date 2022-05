LE FESTIN DE BABETTE Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

LE FESTIN DE BABETTE Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné –, 25 janvier 2021 10:30, Argentré-du-Plessis. Lundi 25 janvier 2021, 10h30 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-25-et-26-janvier-1610992854 Récit-concert / Arnaud Stephan et Bumpkin Island / Durée: 1h00 Le Festin de Babette est un « Conte d’hiver », une lumineuse parabole

sur la différence, l’art et la passion. Il y a dans cette nouvelle – que

Karen Blixen écrit vers la fin de sa vie – de multiples dimensions poétiques

appelant une adaptation scénique. Le texte décolle du réel grâce

à son récit non-linéaire, ses aspects fantasmagoriques et sensuels.

Ce récit entremêle les arts : la cuisine, la musique et le chant. L’autrice

danoise déploie une écriture tout en finesse qui ouvre des mondes à

travers ses descriptions des paysages, des présences et des non-dits.

Avec Le Festin de Babette (récit-concert + installation culinaire), sont

mêlées différentes esthétiques de création d’Indiscipline : entre sensualité

du texte, musique et art gustatif. Une création hybride qui déroute

les sens et les attentes du spectateur, pour le guider vers une

expérience littéraire et onirique.

Production – Création 2020 en partenariat avec le Centre Culturel de la Ville Robert à Pordic, Le Novomax à Quimper, la salle Guy Ropartz et Le Jardin Moderne à Rennes Rencontres Artistiques et professionnelles Bretagne en Scène(s) / CC Le Plessis Sévigné – Boulevard Sévigné 35370 Argentré du Plessis 35370 Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine lundi 25 janvier 2021 – 10h30 à 11h30

