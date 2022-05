Bretons en concert – rock celtique Centre culturel le Plessis-Sévigné, 29 février 2020 21:00, Argentré-du-Plessis.

Samedi 29 février 2020, 21h00 Sur place Gratuit bretons.legroupe@gmail.com

Bretons, le rock celtique dans tous ses états !

Restitution d’un travail de résidence qui aura lieu au centre culturel du 24 au 29 février 2020. Durant ces quelques jours, le public est invité à aller écouter le groupe en avant-première !!

GRATUIT

Bretons c’est avant tout une envie, une idée … celle de réunir sur une même scène les acteurs de la musique actuelle celtique. Un projet musical fédérateur aux influences tantôt trad, tantôt rock. Le collectif propose sur scène un répertoire composé de traditionnels (bretons, irish) et de reprises issues, ou non, du répertoire celtique; le tout dans une version rock et festive.

Plus de 2h de show, et pas moins de 15 musiciens sur scène avec des membres de Kervegan’s, Digresk – officiel, Ev, Soldat Louis Officiel, Armens … évoluant sur scène comme une tornade, sur des airs connus de tous, prêts à envoûter les salles de France et d’Europe.

Centre culturel le Plessis-Sévigné Boulevard Sévigné, 35370 Argentré-du-Plessis 35370 Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

samedi 29 février 2020 – 21h00 à 23h59