Visite commentée du château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes, 2 juillet 2023, Argentonnay.

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama. Profitez d’une visite accompagnée par un bénévole de l’association pour venir découvrir dans la chapelle St Georges, la peinture murale classée datant du XIème siècle et représentant le Christ en majesté : la perle du château ! Rendez-vous : devant la grille du parc. Visite tous les jeudis matins à 10 h et tous les dimanches à 17 h..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 18:30:00. EUR.

8 place Philippe de Commynes Château d’Argenton

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The ruins of the medieval fortress overlook the whole valley and offer a magnificent panorama. Take advantage of a visit accompanied by a volunteer of the association to come and discover in the St Georges chapel, the classified mural painting dating from the 11th century and representing Christ in majesty: the pearl of the castle! Meeting point: in front of the park gate. Visit every Thursday morning at 10 am and every Sunday at 5 pm.

Las ruinas de la fortaleza medieval dominan todo el valle y ofrecen un magnífico panorama. Aproveche una visita acompañada por un voluntario de la asociación para venir a descubrir la pintura mural catalogada del siglo XI de Cristo en Majestad en la capilla de San Jorge: ¡la perla del castillo! Punto de encuentro: frente a la puerta del parque. Visita todos los jueves por la mañana a las 10 h y todos los domingos a las 17 h.

Die Ruinen der mittelalterlichen Festung überragen das gesamte Tal und bieten ein herrliches Panorama. Nutzen Sie eine von einem Freiwilligen des Vereins begleitete Besichtigung, um in der Kapelle St Georges das unter Denkmalschutz stehende Wandgemälde aus dem 11. Jahrhundert zu entdecken, das Christus in Majestät darstellt: die Perle der Burg! Treffpunkt: vor dem Tor des Parks. Besichtigung jeden Donnerstagvormittag um 10 Uhr und jeden Sonntag um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Bocage Bressuirais