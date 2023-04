Les balades de l’été Place Léopold Bergeon (face à la mairie), 26 juin 2023, Argentonnay.

Chaque lundi, du 26 juin au 28 août, les 3A (Association d’Animation de l’Argentonnais) proposent une découverte du centre bourg d’ Argenton les Vallées originale et conviviale. Plusieurs thèmes sont abordés comme : les richesses du patrimoine, l’histoire, la géologie, les paysages, les évolutions du bourg…

La balade est gratuite et ouverte à tous. Le nombre de participants n’est pas limité..

2023-06-26 à ; fin : 2023-06-26 21:00:00. EUR.

Place Léopold Bergeon (face à la mairie)

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every Monday, from June 26th to August 28th, the 3A (Association d’Animation de l’Argentonnais) propose an original and friendly discovery of the center of Argenton les Vallées. Several themes are tackled such as: the richness of the heritage, the history, the geology, the landscapes, the evolutions of the town…

The walk is free and open to all. The number of participants is not limited.

Todos los lunes, del 26 de junio al 28 de agosto, la 3A (Association d’Animation de l’Argentonnais) propone una forma original y amistosa de descubrir el centro de Argenton les Vallées. Se abordan varios temas, como: la riqueza del patrimonio, la historia, la geología, los paisajes, la evolución de la ciudad…

El paseo es gratuito y está abierto a todos. El número de participantes no está limitado.

Jeden Montag vom 26. Juni bis 28. August bietet 3A (Association d’Animation de l’Argentonnais) eine originelle und gesellige Entdeckungstour durch das Stadtzentrum von Argenton les Vallées an. Es werden verschiedene Themen behandelt, wie z. B. das reiche Kulturerbe, die Geschichte, die Geologie, die Landschaften, die Entwicklung des Ortes usw.

Der Spaziergang ist kostenlos und für alle offen. Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht begrenzt.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Bocage Bressuirais