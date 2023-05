Rendez-vous aux jardins – Le Jardin de Cistus Jardin de Cistus, 3 juin 2023, Argentonnay.

Créé à partir de 1996 à l’emplacement d’une prairie, ce magnifique jardin proche de la rivière Argenton présente de nombreux conifères, chênes verts, magnolias et essences caduques. Dans une succession d’ambiances différentes, le visiteur découvrira également des arbustes à fleurs (malus, prunus, cornus, halesia, clérodendrons), plusieurs cistes ainsi que des plantes de terre de bruyère. Plusieurs massifs plantés de vivaces aux couleurs harmonieuses agrémentent ce petit coin de paradis.

Deux visites d’ 1 h 30 par jour, sur rendez-vous, à 10 h et à 16 h..

Jardin de Cistus Lieu-dit Le Petit Grenouillon

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Created in 1996 on the site of a meadow, this magnificent garden near the Argenton River features numerous conifers, holm oaks, magnolias and deciduous species. In a succession of different atmospheres, the visitor will also discover flowering shrubs (malus, prunus, cornus, halesia, clérodendrons), several rockroses as well as heathland plants. Several beds planted with perennials in harmonious colors decorate this little corner of paradise.

Two 1.5 hour visits per day, by appointment, at 10 am and 4 pm.

Creado en 1996 en el emplazamiento de un prado, este magnífico jardín cerca del río Argenton cuenta con numerosas coníferas, encinas, magnolias y especies caducifolias. En una sucesión de diferentes ambientes, el visitante descubrirá también arbustos en flor (malus, prunus, cornus, halesia, clérodendrons), varias jaras así como plantas de brezo. Varios macizos de plantas vivaces de colores adornan este pequeño rincón del paraíso.

Dos visitas diarias de hora y media, con cita previa, a las 10 h y a las 16 h.

Dieser wunderschöne Garten in der Nähe des Flusses Argenton wurde 1996 an der Stelle einer Wiese angelegt und bietet zahlreiche Nadelbäume, Steineichen, Magnolien und Laubbäume. In einer Abfolge unterschiedlicher Stimmungen entdeckt der Besucher auch blühende Sträucher (Malus, Prunus, Cornus, Halesia, Clerodendron), mehrere Zistrosen sowie Heidepflanzen. Mehrere Beete mit Stauden in harmonischen Farben schmücken dieses kleine Stück Paradies.

Zwei 1,5-stündige Führungen pro Tag, nach Vereinbarung, um 10 Uhr und um 16 Uhr.

