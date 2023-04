Sortie nature – Formez-vous au papillon de nuit avec DSNE Base de plein air – Détours dans l’eau, 16 mai 2023, Argentonnay.

Soirée de découverte et d’observation des Papillons de Nuit. Groupe méconnu et pourtant si présent et nombreux autour de nous. Prévoir lampe et tenue chaude. (Sortie annulée si temps pluvieux). Places limitées. Sur réservation par mail..

2023-05-16

Base de plein air – Détours dans l’eau

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Evening of discovery and observation of the Moths. A little known group, yet so numerous around us. Bring a lamp and warm clothes (cancelled if it rains). Limited places. On reservation by mail.

Una tarde de descubrimiento y observación de polillas. Un grupo poco conocido, pero tan numeroso a nuestro alrededor. Traiga una lámpara y ropa de abrigo (anulada si llueve). Plazas limitadas. Reserva obligatoria por correo electrónico.

Ein Abend zur Entdeckung und Beobachtung von Nachtfaltern. Eine unbekannte Gruppe, die dennoch so zahlreich und präsent um uns herum ist. Bitte bringen Sie eine Lampe und warme Kleidung mit (bei regnerischem Wetter wird der Ausflug abgesagt). Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung per E-Mail erforderlich.

