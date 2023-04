Soirée boules & fouées Le château de Sanzay, 13 mai 2023, Argentonnay.

Le printemps arrive et les colporteurs ne loupent pas une occasion de ressortir leurs jeux de boules !

Au programme : tournoi de palets, pétanque et autres molkkys seront installés dans la cour pour petits et grands.

Azim, le colporteur boulanger, nous à laissé à son passage un four à pain, et quelques bonnes

recettes pour confectionner une spécialité locale angevine : les fouées !

Venez déguster ces petits pains chauds garnis par de bons produits bios et locaux.

Bar associatif le P’tit Potin ouvert. Sur réservation pour la restauration..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Le château de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Spring is coming and the peddlers don’t miss an opportunity to bring out their boules games!

On the program: shuffleboard tournament, petanque and other molkkys will be installed in the courtyard for young and old

Azim, the peddler baker, left us a bread oven and some good recipes to make a

recipes to make a local Anjou specialty: fouées!

Come and taste these hot breads filled with good organic and local products.

The P?tit Potin bar is open. On reservation for the restoration.

Llega la primavera y los vendedores ambulantes no pierden ocasión de sacar a relucir sus juegos de petanca

En el programa: torneo de tejo, petanca y otras molkys se instalarán en el patio para grandes y pequeños

Azim, el panadero vendedor ambulante, nos dejó un horno de pan y algunas buenas recetas para hacer una especialidad

recetas para preparar una especialidad local de Anjou: ¡las fouées!

Venga a degustar estos panecillos calientes rellenos de buenos productos ecológicos y locales.

El bar P?tit Potin está abierto. Se requiere reserva para el catering.

Der Frühling kommt und die Kolporteure lassen keine Gelegenheit aus, ihre Kugelspiele wieder hervorzuholen!

Auf dem Programm stehen Shuffleboard-Turniere, Boule und andere Molkkys, die für Groß und Klein im Hof aufgestellt werden

Azim, der Hausierer und Bäcker, hat uns bei seinem Besuch einen Brotbackofen und einige gute Tipps hinterlassen

rezepte für die Herstellung einer lokalen Spezialität aus Anjou: die Fouées!

Probieren Sie diese warmen Brötchen, die mit guten biologischen und lokalen Produkten belegt sind.

Die Bar Le P?tit Potin ist geöffnet. Für die Verpflegung ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2022-12-09 par OT Bocage Bressuirais