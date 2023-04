Championnat de France de Drift -Round 1 & 2 Karting du Val d’ Argenton, 28 avril 2023, Argentonnay.

Championnat agréé par la Fédération Française de Sport Automobile, le championnat de France de Drift (CFD) est la compétition nationale qui rassemble les meilleurs pilotes de la discipline DRIFT.

Les autos, développant jusqu’à 1200cv aux roues arrières, glissent sur une piste 100% asphalte. DRIFTER, c’est allier pilotage et glisse.

Le CFD se rendra pour la seconde fois sur le circuit international du Val d’Argenton pour une double épreuve qui ouvrira la saison. L’immense tribune présente sur place permettra d’admirer la compétition dans un confort idéal. Toute l’équipe du CFD vous attend pour ce tracé et soutenir vos pilotes préférés lors de cette double épreuve qui promet un grand spectacle.

Restauration et boissons disponibles sur place..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

Karting du Val d’ Argenton Lieu-dit La Folie

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Championship approved by the French Federation of Motorsport, the French Drift Championship (CFD) is the national competition that brings together the best drivers in the DRIFT discipline.

The cars, developing up to 1200hp at the rear wheels, slide on a 100% asphalt track. DRIFTER, it is to combine piloting and sliding.

The CFD will go for the second time on the international circuit of Val d’Argenton for a double event which will open the season. The huge grandstand on site will allow you to admire the competition in ideal comfort. The whole CFD team is waiting for you to come and support your favorite drivers during this double event which promises a great show.

Catering and drinks available on site.

El Campeonato de Francia de Drift (CFD) es la competición nacional que reúne a los mejores pilotos de la disciplina DRIFT.

Los coches, que desarrollan hasta 1.200 CV en las ruedas traseras, derrapan en una pista 100% asfaltada. El DRIFTER es una combinación de conducción y deslizamiento.

El CFD visitará por segunda vez el circuito internacional de Val d’Argenton para una doble cita que abrirá la temporada. La enorme tribuna del lugar le permitirá admirar la competición con una comodidad ideal. Todo el equipo de CFD te espera para que vengas a apoyar a tus pilotos favoritos en esta doble cita que promete un gran espectáculo.

Catering y bebidas disponibles in situ.

Die Französische Drift-Meisterschaft (CFD) ist eine von der Fédération Française de Sport Automobile anerkannte Meisterschaft. Sie ist der nationale Wettbewerb, bei dem die besten Fahrer der Disziplin DRIFT zusammenkommen.

Die Autos, die bis zu 1200 PS an den Hinterrädern entwickeln, gleiten über eine 100%ige Asphaltpiste. DRIFTER ist die Verbindung von Fahren und Gleiten.

Das CFD wird zum zweiten Mal auf der internationalen Rennstrecke Val d’Argenton eine Doppelveranstaltung zur Eröffnung der Saison durchführen. Auf der riesigen Tribüne vor Ort können Sie die Wettkämpfe in einem idealen Komfort bewundern. Das gesamte CFD-Team erwartet Sie, um Ihre Lieblingsfahrer bei diesem Doppelrennen zu unterstützen, das ein großes Spektakel verspricht.

Speisen und Getränke sind vor Ort erhältlich.

