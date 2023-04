Sortie nature – Les oiseaux du bord des cours d’eau Base de plein air – Détours dans l’eau, 23 avril 2023, Argentonnay.

Sortie en Canoë sur la rivière l’Argenton. A travers une navigation tranquille mais chaotique, nous nous arrêterons et découvrirons la faune et flore très riche d’une des plus belles portions de vallée des Deux-Sèvres. Places limitées. Etre en bonne santé et porter une tenue adaptée. Prévoir un pique-nique. Sur réservation par mail..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 16:00:00. EUR.

Base de plein air – Détours dans l’eau

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Canoe trip on the Argenton river. Through a quiet but chaotic navigation, we will stop and discover the rich flora and fauna of one of the most beautiful parts of the Deux-Sèvres valley. Limited places. Please be in good health and wear suitable clothing. Bring a picnic. On reservation by mail.

Excursión en canoa por el río Argenton. A través de una navegación tranquila pero caótica, nos detendremos a descubrir la rica flora y fauna de una de las zonas más bellas del valle del Deux-Sèvres. Las plazas son limitadas. Se ruega gozar de buena salud y llevar ropa adecuada. Se ruega traer un picnic. Reserva obligatoria por correo electrónico.

Kanufahrt auf dem Fluss Argenton. Auf einer ruhigen, aber chaotischen Fahrt werden wir anhalten und die reiche Flora und Fauna eines der schönsten Talabschnitte der Deux-Sèvres entdecken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sie sollten bei guter Gesundheit sein und angemessene Kleidung tragen. Ein Picknick mitbringen. Reservierung per E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Bocage Bressuirais