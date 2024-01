Atelier – Peinture pouring Bibliothèque Argentonnay, samedi 23 mars 2024.

Atelier – Peinture pouring Bibliothèque Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Essayez-vous à la technique du pouring. Cette technique consiste à faire des superpositions de couleurs sans pinceau.

Versez de la peinture sur votre toile et laissez-vous surprendre par le résultat…

Et le samedi 6 avril entre 10h00 et 12h00, vernissez votre toile et exposez-la à la bibliothèque.

Animé par Jean-Luc Masure.

Sur réservation.

Essayez-vous à la technique du pouring. Cette technique consiste à faire des superpositions de couleurs sans pinceau.

Versez de la peinture sur votre toile et laissez-vous surprendre par le résultat…

Et le samedi 6 avril entre 10h00 et 12h00, vernissez votre toile et exposez-la à la bibliothèque.

Animé par Jean-Luc Masure.

Sur réservation.

EUR.

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr



L’événement Atelier – Peinture pouring Argentonnay a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Bocage Bressuirais