Café lecture Bibliothèque Argentonnay, samedi 8 juin 2024.

Café lecture Bibliothèque Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 11:30:00

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matières de lectures.

Public ado et adulte, réservation conseillée.

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matières de lectures.

Public ado et adulte, réservation conseillée.

EUR.

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr



L’événement Café lecture Argentonnay a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Bocage Bressuirais