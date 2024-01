Des lectures et des crêpes Bibliothèque Argentonnay, samedi 3 février 2024.

Des lectures et des crêpes Bibliothèque Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Ouvrez vos écoutilles et attisez vos papilles histoires gourmandes à déguster sans modération !

Public ado et adulte, sur réservation.

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr



L’événement Des lectures et des crêpes Argentonnay a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Bocage Bressuirais