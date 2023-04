III Académie Internationale de Saxophone, 24 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Ouverture des inscriptions pour le prochain stage de l’Ensemble Squillante.

Cette nouvelle édition se déroulera du 24 au 31 juillet 2023 à Argenton-sur-Creuse.

Au programme, cours individuels, cours de musique de chambre, concerts, marching band, et un accès total au festival « Les Intemporel-Les ».

Registration is now open for the next Ensemble Squillante workshop.

This new edition will take place from July 24 to 31, 2023 in Argenton-sur-Creuse.

On the program, individual lessons, chamber music lessons, concerts, marching band, and a total access to the festival « Les Intemporel-Les »

Ya está abierto el plazo de inscripción para el próximo taller Ensemble Squillante.

Esta nueva edición tendrá lugar del 24 al 31 de julio de 2023 en Argenton-sur-Creuse.

El programa incluye clases individuales, clases de música de cámara, conciertos, banda de música y acceso completo al festival « Les Intemporel-Les »

Eröffnung der Anmeldungen für das nächste Praktikum des Ensemble Squillante.

Diese neue Ausgabe wird vom 24. bis 31. Juli 2023 in Argenton-sur-Creuse stattfinden.

Auf dem Programm stehen Einzelunterricht, Kammermusikunterricht, Konzerte, Marching Band und voller Zugang zum Festival « Les Intemporel-Les »

