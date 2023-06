La Parenthèse Musique 2023 en Vallée de la Creuse Argenton-sur-Creuse, 4 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Festival « Parenthèse Musique », fort du succès des éditions précédentes, ce projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse, pour y proposer une programmation ouverte et diversifiée, adaptée aux lieux..

2023-07-04 à ; fin : 2023-08-16 . EUR.

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The « Parenthèse Musique » festival, building on the success of previous editions, this ambitious collective project will once again take over the churches on the banks of the Creuse, offering an open and diversified program adapted to the location.

El festival « Parenthèse Musique » se apoya en el éxito de las ediciones anteriores, y este ambicioso proyecto colectivo tomará de nuevo las iglesias a orillas del Creuse, ofreciendo un programa de actos abierto y diverso, adaptado al lugar.

Festival « Parenthèse Musique »: Nach dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben wird dieses kollektive und ehrgeizige Projekt erneut in die Kirchen am Ufer der Creuse einziehen, um dort ein offenes und vielfältiges Programm anzubieten, das den jeweiligen Räumlichkeiten angepasst ist.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Vallée de la Creuse