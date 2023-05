Rendez-vous aux jardins au musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles Brillaud, 4 juin 2023, Argenton-sur-Creuse.

Rendez-vous aux jardins au musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine sur le thème : « Musiques du Jardin ».. Familles

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Rue Charles Brillaud

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Rendezvous in the gardens at the Museum of Chemistry and Men’s Elegance on the theme: « Garden Music ».

Rendez-vous aux jardins en el Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine sobre el tema: « Musiques du Jardin ».

Rendezvous aux jardins im Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine zum Thema: « Musiques du Jardin » (Gartenmusik).

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Vallée de la Creuse