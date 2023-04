Spectacle Bonnet Rouge de et avec Joan Lechapelier 2 Ter Allée des Acacias, 29 avril 2023, Argenton-sur-Creuse.

Spectacle humour Bonnet Rouge de et avec Joan Lechapelier. Venez suivre l’aventure loufoque de Bonnet Rouge, un apprenti curé, embrasser son destin dans les ordres dans le monastère de l’Arche Tordue..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . 15 EUR.

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Comedy show Bonnet Rouge by and with Joan Lechapelier. Come and follow the zany adventure of Bonnet Rouge, an apprentice priest, embracing his destiny in the monastery of the Arche Tordue.

Espectáculo cómico Bonnet Rouge por y con Joan Lechapelier. Venga y siga la alocada aventura de Bonnet Rouge, un aprendiz de sacerdote, que abraza su destino en el monasterio del Arche Tordue.

Comedy-Show Bonnet Rouge von und mit Joan Lechapelier. Verfolgen Sie das verrückte Abenteuer von Bonnet Rouge, einem Pfarrerslehrling, der sein Schicksal als Ordensmann im Kloster der verdrehten Arche annimmt.

